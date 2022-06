Top 5 tygodnia – najpraktyczniejsze porady domowe!

Zróbmy wyjątkowa podróż do Niemiec, gdzie czeka wiejski dom z… 1840 roku! Już z zewnątrz wygląda wspaniale, prawda? Budynek ten został zmodernizowany po pożarze. Stare mury zostały zachowane i wnętrze odremontowane! Zobaczcie co ukrywa się pod dachem ze słomy i podziwiajcie wnętrze pełne światła i fantastyczne poddasze! Czas wybrać się w podróż do wiejskiego domu z olśniewającym wnętrzem!