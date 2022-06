To łatwe! Stwórz budżet domowy!

Obrazowe zestawienie tego, ile wydajemy i ile zyskujemy każdego miesiąca może odmienić nasze podejście do wydawania pieniędzy. Wystarczy, że rozrysujemy sobie tabelkę i wydatki będziemy zapisywać np. na czerwono, zaś zyski na niebiesko lub zielono – w ten sposób będziemy wyraźnie widzieć ile pieniędzy z naszego portfela znika… Dużo czerwonych liczb powinno nas zaniepokoić i na następnych zakupach będziemy rozsądniej podchodzić do tego, co wkładamy do koszyka.