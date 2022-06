Klasa energetyczna domowych sprzętów

Choć mogłoby nam się wydawać, że telewizor zaliczamy do sprzętów domowych często użytkowanych to jego procentowe zużycie prądu oscyluje w granicach 6-9%. Nie jest to wiele, wiedząc, że lodówka pochłania ok.30% energii, a oświetlenie ok. 20%. Dlatego zastanówmy się czy warto inwestować w telewizor o najwyższej klasie energetycznej, którego cena jest również odpowiednio wyższa. Czasami ta transakcja wcale nam się nie opłaca, ponieważ kwota wynikająca z różnicy między sprzętem najwyższej klasy, a tym z klasy A zwraca nam się powiedzmy po ok. 15 latach, gdzie gwarancja na sprzęt obejmuje głównie 2 lata. Czy jest to opłacalne? Nie bardzo, dlatego kupując sprzęt do mieszkania, kierujcie się również jego ceną.