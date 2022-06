Jak mogę utworzyć i zasadzić pionowy ogród?

Możemy też zdecydować się na wersję delikatną, która najlepiej sprawdza się na ścianie balkonu. Wystarczy, że zamontujemy siatkę, a na niej zawiesimy wiklinowe koszyki i w nich umieścimy rośliny. Będą się świetnie prezentować! Chcąc ten sam pomysł wykorzystać we wnętrzu, to powinniśmy pamiętać, że ogród wertykalny zawsze stanowi nietypową i charakterystyczną dekorację. Jeśli obawiamy się, że zdominuje wnętrze, a wolelibyśmy, gdyby stanowił tylko dodatek do aranżacji, to wystarczy dobór odpowiednich roślin, które będą w mniejszym stopniu przyciągały uwagę. Ściana zieleni będzie wpływać na nas uspokajająco i podkreślać zamiłowanie do natury, nawet, jeśli znajdujemy się właśnie w samym sercu miasta. W we wnętrzu wystarczy 1 metr kwadratowy zieleni na ścianie, aby otrzymało niepowtarzalny wyraz – jednocześnie nie wpłynie znacząco na całą aranżację i wystrój wnętrza.