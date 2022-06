Doskonały dom nad brzegiem morza… razy dwa!

IIBB Architects to studio architektury i wystroju wnętrz, których projekty obejmują mieszkania, domy i obiekty handlowe. Pracują w stylu pomiędzy racjonalnością a nowoczesnością , jak sami to określają, zawsze szukając niestandardowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i gustów każdego klienta. Tym razem zlecenie było nietypowe! Nasi profesjonaliści zostali zaproszeni do stworzenia dwóch domów jednorodzinnych pod wynajem na Minorce – drugiej co do wielkości wyspie hiszpańskich Balearów. Wybrzeże Morza Śródziemnego zapewniało przepiękną scenerię, której zmarnowanie byłoby grzechem.

Jak jednak zbudować dwa domy na stosunkowo małej działce i to jeszcze tak, by nie zasłaniały sobie wzajemnie widoku na morze? Ekspertom homify żadne wyzwanie nie straszne!