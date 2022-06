Kuchnia w stylu wiejskim – 10 aranżacji

Następny przykład to kuchnia w stylu wiejskim w bogatej odsłonie. Każdy mebel, szafki, wyspa, stół, a nawet krzesła pasują idealnie do całości; są z jednej kolekcji. Biel mebli można dostosować do każdego stylu wnętrzarskiego. Świetnie nadają się do pokojów dzieci, a te z połyskiem to wizytówka nowoczesnego stylu. Ta zaś kuchnia w stylu wiejskim z białymi, klasycznymi meblami zyskuje charakteru wiejskiego dzięki spokojnym, zielonym ścianom, które dodają naturalnego pierwiastka tej kuchni oraz obowiązkowemu kwiatowemu detalowi w postaci rolet rzymskich na oknach.