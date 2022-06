Wyjątkowy dom bliźniak!

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy Wam projekt nietuzinkowy. Nasi architekci stanęli przed wyzwaniem stworzenia przylegających do siebie domów, tak, by prezentowały się nowocześnie, ale i przytulnie. To świetne rozwiązanie dla tych z Was, którzy chcą zamieszkać blisko rodziców, rodzeństwa, czy przyjaciół – dwa oddzielne budynki zapewniają prywatność, natomiast ich bliskość pozwala na bycie w ciągłym kontakcie! Zobaczcie, jak zaaranżowano wnętrza jednego z nich i zaczerpnijcie inspiracji! Takie projekty nigdy nie wyjdą z mody!