Rodzinny dom w drewnie!

Projekt, stworzony przez architektów z grupy Miguel Viseu Coelho Arquitectos Associados LDA, który dzisiaj Wam prezentujemy, świetnie nada się jako dom rodzinny, ale też spełnia wszystkie warunki, by stać się domkiem letniskowym, do którego wyjeżdżamy w wolnym czasie. Szczególnie tej drugiej opcji sprzyja fakt, iż dom został wykonany z drewna, co kojarzyć się może chociażby z przytulnymi górskimi chatami. Dodatkową zaletą jest pokaźny odkryty basen, jaki kryje się w ogrodzie, a także drzewa, które wraz z początkiem lata zaczną rodzić soczyste owoce. Przekonajcie się, jak zaaranżować przytulny i harmonijny dom, w którym każdy szczegół idealnie współgra. Jeżeli cenicie klasyczną stylistykę, te wnętrza zanurzone w kremie i naturalnym drewnie będą dla Was idealne!