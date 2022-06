Dom dla wielbicieli prostoty!

Tak prezentuje się ten niezwykły dom z zewnątrz. Nasi eksperci specjalnie zdecydowali się stworzyć elewację w oparciu o dwie, ponadczasowe barwy – biel oraz szarość. Nie ma wątpliwości co do tego, że nadają one całemu budynkowi eleganckiego charakteru. Od frontu znajduje się oszczędna liczba przeszkleń. Wynika to z faktu, że fachowcy chcieli ochronić prywatność właścicieli obiektu przed wścibskim wzrokiem sąsiadów. Zwróćcie uwagę, że w tej konstrukcji nie zabrakło również miejsca na średniej wielkości taras, który umożliwia obserwację całej okolicy z góry.