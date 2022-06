Nasze wskazówki, aby zaoszczędzić pieniądze w domu! Część 1

Mały własny ogródek na balkonie pozwoli nam na hodowanie własnych ziół i kilku warzyw. Kiedy już dojrzeją, radość z przygotowanych potraw bazujących na własnych pomidorach, będzie ogromna. Jest to też tańsze rozwiązanie niż kupowanie suszonych ziół w sklepie – a smak nie do porównania! Świeże zioła i warzywa z własnej hodowli to gwarancja i pewność, że to co jemy, jest naturalne i organiczne – o ile używamy ekologicznego kompostu, najlepiej takiego, o który sami zadbaliśmy. Nie oszczędzimy dzięki temu ogromnej sumy, ale grosz do grosza. Jeśli nie mamy balkonu, to wystarczy, że zasadzimy kilka ziół w doniczkach w kuchni – nie tylko będą dobrze smakować, ale i pięknie wyglądać!