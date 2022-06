Wybierz odpowiednią poduszkę dla Ciebie!

Decydując się na poduszkę powinniśmy zacząć od wybrania odpowiedniego wypełnienia. Najlepiej sprawdzają się te naturalne, a do wyboru mamy pierz, wełnę, puch i jedwab. Puch i pierz charakteryzuje miękkość i to, że z łatwością odprowadzają wilgoć, co zaś oznacza, że nie będziemy się pocić podczas snu. Jednak jeśli jesteśmy alergikami, to lepiej sprawdzą się poduszki z jedwabiu, który jest łagodniejszym materiałem i nie uczula, ani też nie zbiera tylu roztoczy. W zimie możemy skorzystać po poduszki wełniane, które są jednak nieco twardsze od pozostałych, więc nie każdy będzie z nich zadowolony. Oprócz tego zawsze możemy się zdecydować na poduszki z wypełnieniem z materiałów syntetycznych. Niestety są one gorszej jakości niż te naturalne (np. z poliesteru lub silikonu).