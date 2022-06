65m2 na własność!

Mały domek o powierzchni średniej wielkości mieszkania to idealny kompromis dla tych, którzy chcą mieszkać niezależnie i na swoim, ale nie potrzebują dużej powierzchni mieszkaniowej, za którą idą ogromne koszty utrzymania. Z zewnątrz budynek z jasnego kamienia prezentuje się niezwykle urokliwie, zwłaszcza w towarzystwie porastających go winorośli i bujnej zieleni. Jest to typowy przykład architektury śródziemnomorskiej- naturalny kamień, drewniana stolarka i ceglana dachówka dbają o niepowtarzalny czar.