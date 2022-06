Ten skrommny dom to marzenie każdego, kto nie lubi żyć w mieszkaniu

Jako goście zostajemy zaproszeni najpierw do urządzonego ze smakiem salonu. To serce domu, gdzie rodzina gromadzi się co wieczór by wymienić się historiami z danego dnia lub po prostu obejrzeć razem telewizję. Wygodne fotele oraz kanapa czynią z niego doskonałe miejsce spotkania. Salon znajduje się w przestrzeni otwartej, zawierającej w sobie także jadalnię. Przy długim stole zasiąść do posiłku może tam nawet osiem osób.