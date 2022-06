Jak dostosować dom do potrzeb starszej osoby?

Z biegiem lat nasza fizyczność zaczyna dawać o sobie we znaki, pojawia się zniedołężnienie i przychodzi czas przestać negować naszą słabość, a przystosować do niej nasze otoczenie, by móc żyć jak najpełniej. Może się zdarzyć tak, że to my będziemy musieli dostosować dom czy mieszkanie do potrzeb naszych rodziców czy dziadków. Mogą być ku temu różne powody. Starsze osoby mogą na przykład zechcieć spędzić emeryturę w swoim domku weekendowym, może będą wolały zostać u siebie i trzeba będzie przystosować do ich nowych potrzeb mieszkanie, w którym mieszkały całe życie, a może ich stan nie pozwala już na samodzielne funkcjonowanie i zaprosimy je na stałe do siebie. W tym Katalogu Inspiracji postaramy się dać Wam porady, które sprawdzą się w każdej z tych sytuacji.

Dostosowanie domu czy mieszkania do kondycji starszej osoby nie oznacza wcale, że mamy rezygnować z pięknych wnętrz – wręcz przeciwnie! Chociaż funkcjonalność będzie stała tutaj na pierwszym miejscu, to walory estetyczne także są istotne. Chcemy przecież, aby naszym dziadkom czy rodzicom żyło się po prostu przyjemnie. Dlatego nasze porady zilustrujemy zdjęciami realizacji od naszych najlepszych profesjonalistów: architektów, projektantów wnętrz, dekoratorów, architektów krajobrazu…

Oto kilka spraw, o których nie można zapomnieć!