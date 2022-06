Trzymajcie mole z dala od Waszych ubrań!

Mole uwielbiają stare, wełniane ubrania. To je pierwsze wybierają do swoich niszczycielskich działań. Możecie zmniejszyć ryzyko konieczności wyrzucenia całej swojej odzieży, jeżeli będziecie oddzielnie trzymać nową i starą garderobę. Jeżeli mole pojawią się w jednej szafce, może uda Wam się zatrzymać je, by nie rozprzestrzeniły się do innych. Uważajcie również, jeżeli lubicie kupować rzeczy w second handach. Łatwo jest w taki sposób przynieść te owady do swoich czterech ścian, dlatego przed włożeniem czegokolwiek do szafy – koniecznie zróbcie pranie.