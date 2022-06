6 wskazówek, które pozwolą Wam być zawsze w formie!

Wiosna to czas, gdzie nie tylko pięknie kwitną kwiaty, a drzewa się zielenią. To pora roku, w której wreszcie zostawiamy wszystkie grube swetry oraz płaszcze w szafie i zaczynamy zakładać zwiewną, lekką odzież. Niestety nie zawsze powrót do krótkich koszulek, czy spodenek jest łatwy. Zimą nasz organizm potrzebuje więcej kalorii, dlatego przybieramy na wadze, stąd niektóre elementy naszej garderoby mogą zwyczajnie być na nas za małe. Są jednak sposoby na to, by szybko wrócić do formy. Dziś razem z naszymi specjalistami, postaramy się Wam podpowiedzieć, co możecie zrobić, by znów móc założyć ulubione rzeczy. Nasze sposoby nie wymagają specjalnego uczęszczania na siłownię, a są niezwykle skuteczne. Zobaczcie sami!