Od przerażającej pustki do przytulnego mieszkania!

Na zdjęciu możecie dokładnie przyjrzeć się temu domowi zanim nasi architekci przystąpili do pracy. Jak widzicie mieli oni spore pole do popisu. Cały budynek został zaprojektowany w taki sposób, by domownicy mogli cieszyć się sporą dawką naturalnego światła słonecznego. Wszystko to za sprawą dużych okien, które zajmują praktycznie całą powierzchnię ściany. To wnętrze niestety wygląda jeszcze bardzo ponuro i smutno. Na szczęście nasi fachowcy szybko przystąpili do pracy, której efekty zobaczycie za chwilę.