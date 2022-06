Dom, obok którego nie przechodzi się obojętnie!

Szukając inspiracji na wymarzony dom, dobrym pomysłem jest wycieczka na podmiejskie osiedla i dzielnice domków jednorodzinnych, podczas której zapoznać możemy się z najnowszymi projektami, zobaczyć, jak budują inni i jakie są aktualne trendy w budownictwie. Podczas takich wojaży zaglądać możemy przez ogrodzenie lub żywopłot, podziwiając domy z zewnątrz, jednak niezwykle rzadko mamy możliwość zajrzenia do ich wnętrz.

homify codzienne umożliwia oglądanie najpiękniejszych, najciekawszych i najbardziej oryginalnych domów z całego świata- zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Dzisiejszy projekt to prawdziwa gratka dla miłośników nowoczesnej architektury. Przy takim domu każdy by na chwilę przystanął, podziwiając jego wyszukaną bryłę i piękną fasadę. Jednak nie każdy miałby okazję zajrzeć do środka. Wy taką macie- zapraszamy do oglądania!