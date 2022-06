Czy malowidła ścienne to nowa forma dekorowania ścian?

Jeszcze do niedawna graffiti kojarzyło nam się z aktem wandalizmu i brakiem poszanowania dorobku architektonicznego. Dziś, powoli coraz bardziej doceniamy tę sztukę i co więcej wprowadzamy ją do naszych przestrzeni prywatnych. W tym artykule chcielibyśmy pokazać Wam ogromną siłę malowideł ściennych i być może przekonać do wykorzystania ich w swoim mieszkaniu. Sprawdźcie nasze wyjątkowe propozycje i zainspirujcie się do ciekawych zmian w Waszej przestrzeni domowej.

Graffiti na ścianie w mieszkaniu to propozycja przede wszystkim dla osób młodych, skoncentrowanych na nowoczesnej sztuce o bardzo niestandardowej estetyce. Tego typu dekoracja ścienna nie wszystkim będzie się podobała i nie wszyscy będą uznawali ją za formę ozdobną naszego wnętrza. Jednak chcąc zaaranżować przestrzeń wyrazistą, oryginalną i nieszablonową musimy postawić na niebanalne rozwiązania, które głęboko zapadną w pamięci. Nie będziemy Was przekonywać do zamazania całej ściany jakimiś bazgrołami i bezsensownymi napisami, natomiast chcielibyśmy pokazać Wam inną, lepszą formę graffiti, która być może wpadnie Wam w oko i zechcecie skorzystać z jej dobrodziejstw. Zobaczcie sami jak magiczna może być ta sztuka uliczna .