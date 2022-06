Rzeczy, które być może czyścisz źle

Mycie okien to doskonała metoda na odświeżenie domu, wpuszczenie światła a razem z nim nowej pozytywnej energii. Jest to czynność dość pracochłonna, można ją podzielić na trzy etapy: mycie, wycieranie do sucha oraz nabłyszczanie. Jeśli używacie chemii gospodarczej wiedzcie, że ma ona negatywny wpływ na Wasze zdrowie oraz na środowisko. Proponujemy kilka babcinych metod aby doskonale wyczyścić okna w tani i łatwy sposób. Szybkim płynem do czyszczenia jest woda z płynem do naczyń albo woda z octem w proporcji jeden do jeden. Ocet świetnie radzi sobie z brudem, tłuszczem a przy okazji nabłyszcza. Jeśli przeszkadza Wam jego zapach przygotujcie płyn na bazie octu (ocet plus skórka pomarańczy, wszystko należy szczelnie zamknąć w słoiku na 2 tyg), nie będzie miał aż tak ostrego zapachu. A przyczyną smug na oknach może być mycie ich w nieodpowiednich warunkach – istnieje reguła, która mówi że nie należy myć szyb w słońcu gdyż środek czyszczący szybko zasycha i powstają smugi.