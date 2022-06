Możesz to zrobić! Co należy spróbować przed telefonem do hydraulika?

Włosy ludzkie i zwierzęce należą do zanieczyszczeń najtrudniej ulegających biodegradacji. W połączeniu z tłuszczem i mydłem potrafią tworzyć kule brudu łatwo przyklejające się do ścianek rur. Stosowanie do ich rozpuszczania różnych płynów i żeli przynosi niewielki skutek i to tylko w obrębie syfonu. W dalszych częściach kanalizacji są praktycznie bezkarne. Do kąpieli psa warto więc zaopatrzyć się w osobną wanienkę, a ścieki po takiej kąpieli wylewać do muszli ustępowej lub cedzić przez sito. Nie wyrzucajcie do kanalizacji najmniejszych kawałków mydła. Prawie na pewno kawałki takie staną się w przyszłości przyczyną zatoru. Gdzie jest to możliwe, stosujmy też mydło w płynie. Piasek może być równie niebezpieczny – trafia do kanalizacji podczas czyszczenia butów. Jest całkowicie odporny na środki chemiczne i bardzo trwały – usunąć go można jedynie specjalistycznymi sprzętami.