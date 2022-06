4 elementy przytulnego salonu

Zima w pełni, a wraz z nią okres, kiedy dni są krótkie, wieczory chłodne, a perspektywa ciepłego i przytulnego wnętrza bardzo kusząca. Tak jak i nasza garderoba, tak też nasze wnętrza dopasowały swój wygląd do panującej pory roku. Chociaż zarówno w modzie, jak i w aranżacji wnętrz trendy różnią się w zależności od sezonu, zawsze istnieje pewna liczba stałych elementów, bez których zimowy look (czy to nasz, czy to naszego wnętrza) nie byłby kompletny. Kozaki, płaszcz, sweter to dla każdego fashionisty niezbędne części garderoby, bez których nie wyobrażają sobie oni sezonu zimowego. W wystroju wnętrz do takich elementów należą kanapa, fotel, dywan czy dekoracje ścienne.

Salon jest sercem każdego domu- pierwszym pomieszczeniem, do którego kierujemy swoje kroki po powrocie z pracy, pokojem, do którego zapraszamy gości, oazą spokoju i relaksu, centrum domowych wydarzeń. Zwłaszcza jesienią i zimą często marzymy w zimnych czterech ścianach naszego biura o ciepłym i przytulnym salonie, w którym po powrocie do domu oddamy się błogiemu relaksowi. W okresie chłodniejszej aury salon winien być określany jednym mianem- przytulny. W tym Katalogu Inspiracji prezentujemy pomysły na to, jak sprawić, aby ponadczasowe elementy wystroju salonu w innowatorski sposób nadały mu przytulny charakter.