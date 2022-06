Dom, w którym nie ma miejsca na nudę!

Jeśli macie do urządzenia małe mieszkanie lub domek, to z pewnością wiele osób raczyło Was poradami na temat wprowadzeniu stylu minimalistycznego i rezygnacji z wszelakich dekoracji. A co, jeśli wcale nie macie na to ochoty? Minimalizm oferuje wiele genialnych rozwiązań w przypadku ograniczonego metrażu lecz w żadnym razie nie jest to jedyny styl, po który należy wtedy sięgnąć. Alternatywy istnieją! Dowodem na to będzie dzisiejszy Katalog Inspiracji.

Przeniesiemy się do Włoch, gdzie eksperci z Ossigeno Architettura zajęli się starym, malutkim domkiem, który wymagał generalnego remontu. Efekt ich prac jest zdumiewający! Przekonajcie się sami…