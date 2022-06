Biel, czerń i szkło!

Stylowa kuchnia otwiera się na podwórko poprzez całkowite przeszklenie ściany, wspaniały widok zawsze stanowi najlepszą dekorację! Natura wkroczyła też do wnętrza dzięki pięknemu bukietowi w wazonie. Idzie wiosna, nie straćmy okazji, by przyozdabiać tak i nasze kuchnie! Wracając do projektu: głównym elementem aranżacji jest ogromna wyspa, zawierająca w sobie przestrzeń do przygotowywania posiłków oraz strefę śniadaniową. Połyskujące białe płaszczyzny blatu oraz podłogi kontrastują z dekoracyjnymi panelami drewnianymi.