Luksusowa egzotyka!

Wnętrza oraz wystrój domu świadczą o osobowości i stylu bycia jego mieszkańców. Jedni lubią minimalizm, inni eklektyzm, a jeszcze inni najlepiej czują się w aranżacjach w stylu glamour. Jeśli zaliczacie się do tej ostatniej grupy, to z pewnością zachwyci Was realizacja, którą zaprezentujemy Wam w tym Katalogu Inspiracji. Odpowiada za niego Iara Kilaris, projektantka i dekoratorka wnętrz z Brazylii. Bogate, eleganckie i zaprojektowane z finezją mieszkanie przypomina stylowość złotej ery Hollywood. Wystawne meble, bogate dekoracje, wnętrza pełne światła i roślinności… każdy poczuje się tutaj jak prawdziwa gwiazda!

Macie na to ochotę? Wybierzmy się w podróż!