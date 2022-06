Zaskakujący dom-prostopadłościan!

Wyjątkowa i przestronna willa, której przestrzeń życia ograniczono do jednego piętra, zachwyca nowoczesną architekturą. Budynek w doskonały sposób zintegrowany jest z fantastycznej scenerią, posiada utwardzony taras i ogród. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to wszystko jest tutaj bardzo proste, czyste i nowoczesne. Duże przeszklenia umożliwiają wpadanie naturalnego światła do wnętrza. Na powyższym zdjęciu dostajemy już dostać przedsmak wysmakowanych pomieszczeń wewnątrz willi…