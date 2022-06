Zamieszkać stylowo jak Włosi!

Duch Ludwika nawiedza całe mieszkanie! Krzesło Louis Ghost wybrano także do ciekawie zaaranżowanego miejsca do pracy w domu. Biurko umiejscowiono w sypialni, której przestrzeń podzielono na dwa poziomy. Mebel ustawiono pod kątem do stojącego naprzeciw okna łoża. Dzięki temu wnętrzu przydano dynamiki, a dodatkowo zmniejsza to siłę naszego odbicia w ekranie laptopa. Podobnie jak w kuchni postawiono tutaj na szarości i drewnianą podłogę.