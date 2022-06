Stylowe zasłony dla dzieci – wyjątkowe aranżacje!

Groszki to motyw przewodni tego pokoju dziecięcego. Pojawiające się wzory i kolory wskazują na to, że został on zaprojektowany dla dziewczynek. Zasłony do tego pokoju dziecięcego, utrzymane w różowej kolorystyce z lekkim motywem w białe groszki tworzą spójną całość z pościelą, na której wykorzystano ten sam wzór. Mimo wielu kolorów użytych do aranżacji tego wnętrza, pokój wygląda przytulnie, a pastelowe kolory zastosowane do dekoracji dodają dziewczęcego uroku.