Dom z tarasem marzeń!

Taras- magiczne miejsce, które latem staje się centrum życia rodzinnego. Ten, kto go nie ma, wiecznie o nim marzy. Ci, którzy zaliczają się do szczęśliwców posiadających taras, nieustannie zastanawiają się, jak go udoskonalić i uczynić jeszcze wygodniejszym i bardziej stylowym. Spędzanie czasu na tarasie kojarzy nam się z wakacjami, z ciepłymi letnimi wieczorami, kiedy to patrząc na rozgwieżdżone niebo i słuchając odgłosów nocy delektujemy się lampą wina.

Ten projekt przeniesie Was do Argentyny, gdzie w otoczeniu zapierającej dech w piersiach natury z zaniedbanego i starego miejsca uczyniono prawdziwą rajską oazę. Nie tylko taras, ale także otaczający go ogród, wprawiają w zachwyt. Przekonajcie się sami!