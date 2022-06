Dom z artystyczną duszą!

Tak prezentuje się wnętrze tego stylowego domu. W salonie nie mogło oczywiście zabraknąć dużej sofy, która pozwala w rodzinnym gronie poczytać kolorowe magazyny, czy też pooglądać ulubione filmy. Szary kolor sofy świetnie pasuje do oryginalnego stolika kawowego o szklanym blacie. Zwróćcie również uwagę na białą szafkę, gdzie stoi telewizor. Nasi eksperci wybrali taki model, który pozwolił pod spodem umieścić różnorodne książki. Tuż obok niego znalazło się miejsce dla intensywnie żółtego fotela. Nie ma wątpliwości co do tego, że wprowadza on pozytywną energię do tej przestrzeni!