Przytulny dom na miarę XXI wieku

Obszerny, zadaszony taras to gwarancja udanych, letnich dni spędzanych na świeżym powietrzu. Zadaszenie uchroni przed deszczem, ale też zbyt ostrym słońcem. Decydując się na drewnianą balustradę zamiast metalowej, musicie pamiętać o jej odpowiedniej konserwacji – tylko wtedy będzie Wam długo służyć w niezmienionym stanie. Najlepszym sposobem, by drewno pięknie się starzało, jest impregnacja. Producenci zapewniają szeroki wybór do różnych rodzajów drewna, dzięki czemu możecie być pewni, że nawet dokonując tego samemu, będzie to wykonane profesjonalne. Impregnując drewniane tarasy, czy balustrady, warto używać specjalnie do tego przeznaczonych olejów – dobrze zabezpieczają one przez zasychaniem i pękaniem drewna!