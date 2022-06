Zmień styl wnętrza za pomocą drewnianych palet!

Seweryn Pracownia przedstawia wnętrze w dwóch kolorach – drewna i szarości. Industrialne wykończenie mieszkania naturalnie łączy zimny beton z ciepłem drewnianej kuchni – a także coś co nas tu najbardziej interesuje – z paletą w funkcji stolika kawowego. Do tak przestronnych przestrzeni, paleta nie musi być zmniejszana w szerokości, ani długości, dlatego wystarczy przymocować do niej cztery nóżki lub kółka i gotowe! Jedyne co ważne i o czym już wcześniej wspominaliśmy to prawidłowe wykończenie drewna, by nie posiadało drzazg i nieregularnych brzegów, które w meblu wewnątrz domu mogą grozić obtarciami lub skaleczeniami – szczególnie jeśli mieszkają w nim małe dzieci! Aha! Zwróćmy tylko uwagę na to, że blat tego stoliczka został dosztukowany deseczkami tak, że nie posiada żadnych dziur. W takiej formie stolik z palety jest w pełni funkcjonalny!