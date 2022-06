Jak mieszkać wygodnie w miniaturowej kawalerce?

Aby w pełni docenić końcowy efekt prac architektów, trzeba zapoznać się ze stanem początkowym obiektu i przyjrzeć się, z czy eksperci musieli się zmierzyć. Zdjęcie to ukazuje nam, jak to małe mieszkanie prezentowało się przed rozpoczęciem prac. Zastanawiacie się pewnie: czy to wszystko? . Tak, to wszystko. Jednopokojowa kawalerka o niewielkim metrażu wyglądała staromodnie, jej wnętrze jawiło się ciemno i nieprzyjemnie. Wiele musiało się tu zmienić, aby można było tu wygodnie mieszkać.