Wyśmienity projekt domu jednorodzinnego!

Zupełnie inne oblicze ukazuje nam ten dom od frontu. W rzeczywistości jest to budynek o imponującym rozmiarze, składający się z trzech różniących się między sobą segmentów. Są one ze sobą połączone za pomocą przeszklonych łączników, co nadaje budynkowi holistyczny charakter. Ideą, kryjącą się za tym zróżnicowaniem, był funkcjonalny podział wnętrz. Segment najbardziej wysunięty do przodu skrywa garaż. Tuż za nim znajduje się część skrywająca pomieszczenia prywatne rodziców. Największa bryła skrywa w sobie pokoje dziecięce oraz wspólną strefę dzienną. Wejście do domu znajduje się po środku, w miejscu, gdzie poszczególne części budynku spotykają się ze sobą.