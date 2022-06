Pomieszczenia na każdą okazję

Fani serialu „Różowe lata 70te” na pewno mają w głowie obraz imprezowej piwnicy, w której Eric Forman i paczka jego znajomych zwykła spędzać całe dnie imprezując, słuchając muzyki, grając w gry, lub też oddając się innym rozrywkom (używkom), o których tutaj wspominać nie wypada. Piwnice mają to do siebie, że zazwyczaj świetnie nadają się do tego, żeby przerobić je w odlotowe imprezowe pomieszczenia. I tak przeważnie tylko je zagracamy, używamy do przechowywania rzeczy, które w rzeczywistości w ogóle nie są nam potrzebne. Dlaczego by nie odgruzować tego pojemnego pomieszczenia i nie przerobić go na wzór tego, prezentowanego na zdjęciach?

Zalety takiej imprezowni w piwnicy są liczne- hałas, dym papierosowy, jako i cała gama innych nieprzyjemnych zapachów zostają zamknięte na dole, z dala od naszego pięknego salonu, nieskazitelnej kuchni i przytulnych sypialni. Dobrym rozwiązaniem jest zatem umieszczenie lodówki z odpowiednim zapasem trunków i przekąsek, kanapy, baru i wszystkiego innego, co do szalonej imprezy niezbędne w imprezowni, aby ograniczyć poruszanie się pomiędzy przestrzenią mieszkalną a imprezową do minimum.