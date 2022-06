Wbrew przekonaniom: dlaczego warto mieć aneks kuchenny?

Ogólnie rzecz biorąc, w kuchni ludzie przemieszczają się pomiędzy lodówką, zlewem i kuchenką bądź piekarnikiem. W końcu skądś trzeba wyjąć żywność, umyć ją i przygotować do zjedzenia. W tradycyjnych kuchniach często łapiemy się w pułapkę potrzeby wykorzystania każdej ze ścian i rozstawiamy najpotrzebniejsze elementy w różne strefy kuchni. O ile założeniem nie jest wyrobienie dodatkowych kilometrów, to właśnie takie ustawienie jest największym grzechem wielu Polaków. W aneksie kuchennym nie mamy problemu nadmiaru ścian do pokrycia meblami i sprzętem, przez co planując aranżację zaczynamy myśleć kreatywnie, a za razem funkcjonalnie. W ten sposób powstają najlepsze pomysły na design kuchni!