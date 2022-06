Niesamowita transformacja 28-u metrów kwadratowych!

Życie w centrum miasta jest zwykle bardzo kosztowne. Kupno nawet malutkiego mieszkania lub choćby jego wynajęcie często sprawia, że w portfelu nie pozostaje nam zbyt wiele i trzeba zaciskać pasa. Jeżeli jednak jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby mieszkać w centrum, wygórowane ceny nie będą w stanie stanąć nam na drodze. Na 28 metrów w starej kamienicy jakoś uzbieramy! To mały metraż? Wcale nie. Wystarczy odrobina kreatywności i pomyślunku i możemy mieszkać, jak w luksusowym apartamencie. Udowodniło to biuro architektoniczne Parisdinterieur z Paryża. W niniejszym Katalogu Inspiracji zaprezentowano zdjęcia kawalerki, którą poddano metamorfozie, zarówno przed, jak i po transformacji. Kuchnia, łazienka i dwa pokoje zmieniły się nie do poznania! Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu bliżej!