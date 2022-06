Zaadaptuj poddasze i stwórz dodatkową przestrzeń życiową!

Wygodne pomieszczenia mają określone przepisami minimalne wysokości, szerokości oraz powierzchnie. Minimalna szerokość pokoju będącego sypialnią dla jednej osoby wynosi 220 cm, a szerokość kuchni w mieszkaniu jednopokojowym to minimum 180 cm. Szerokość korytarza nie powinna być mniejsza niż 90 cm -wynika to z przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Aby mieszkanie na strychu było wygodną, średnia wysokość całego pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 220 cm. Policzycie to tak: wyliczcie wysokość jako średnią między największą a najmniejszą wysokością strychu, jednak nie mniejszą niż 190 cm. Powierzchni o wysokości mniejszej niż 190 cm nie wlicza się do danego pomieszczenia, jest ona niepełnowartościowa możemy urządzać tam schowki albo umieszczać niskie meble. Podsumowując: jeśli na poddaszu pozostanie widoczna więźba dachowa, to ze względu na wygodę, wysokość pomieszczenia liczona od podłogi do jętek konstrukcyjnych po ułożeniu warstw podłogowych nie powinna być mniejsza niż 220 cm. Jeżeli trzeba będzie dla uzyskania odpowiedniej wysokości podnosić dach, co jest technicznie możliwe, znacznie skomplikuje to prace i podniesie koszt całego procesu adaptacji poddasza.