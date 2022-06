Jak przeobrazić niechlujny dom w uporządkowaną przestrzeń?

Kłębowisko poplątanych kabli to okropny widok na podłodze, który zawsze psuje efekt pięknego wnętrza. Nie dość, że wyglądają nieestetycznie, to zbierają i przyczepiają do siebie kurz, który trudno sprawnie usunąć za pomocą odkurzacza. Kable trzeba też myć od czasu do czasu po całej ich długości. Jednak nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować tego elementu z domu, dlatego jest to jeden z ważniejszych punktów tego artykułu, nad którym się pochylimy. Segregację kabli i ukrycie wszelkich ładowarek ciągnących się po podłodze można przeprowadzić na różne sposoby. Można użyć do tego celu czarnych, szerokich spinaczy do papieru, które przyczepione na skraju blatu biurka będą oddzielać każdy jeden kabel z włącznikiem, albo użyć pudełka z wyciętymi otworami, by schować w nim nieestetyczną plątaninę kabli.