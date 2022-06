Dom z kamienia o nowoczesnym obliczu!

Po wejściu do domu znajdujemy się w korytarzu, pełniącym rolę obszaru łączącego ze sobą pozostałe części domu. To stąd dostać można się do poszczególnych pomieszczeń, także tutaj zlokalizowano schody prowadzące na piętro domu. Obszar ten stanowi hybrydę tradycji i nowoczesności- klasyczne materiały, takie jak kamień i drewno, łączą się tutaj z nowoczesnym designem w postaci schodów. Surowa kamienna ściana wspaniale łączy się z jasnym drewnem stolarki oraz połyskującym czernią naturalnym kamieniem na posadzce. Nowoczesne schody o metalowej, niemal niezauważalnej balustradzie, świetnie się w tym otoczeniu prezentują.