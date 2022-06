Przed i po: Dlaczego warto kupić stare mieszkanie w centrum

To przykład pięknej kuchni, która ma dodatkowe wyjście do ogrodu. Czuć tu urok klasycznej Europy i imitację arystokratycznie urządzonych wnętrz, jednak z wykorzystaniem współczesnych materiałów i trendów. Biały połysk minimalizmu jest znakiem rozpoznawczym tego pomieszczenia. Dodana wyspa kuchenna świetnie sprawuje się jako powierzchnia robocza do gotowania, a wokół niej mamy wystarczająco dużo przestrzeni, aby swobodnie się poruszać.