Jak urządzić mieszkanie w stylu paryskim?

Dla wszystkich niewtajemniczonych Philippe Starck to współczesny, francuski architekt oraz twórca wzornictwa. Jest artystą wszechstronnym, bowiem projektuje nie tylko budynki i architekturę miejską, ale także sprzęty AGD, meble, opakowania, pojazdy, a nawet ubrania. To artysta niebanalny i nieszablonowy, którego wzornictwo jest obecne w naszym życiu codziennym. Jego najpopularniejszy i najbardziej rozpoznawany projekt to wyciskarka do cytrusów firmy Alessi. Jeśli chodzi o wnętrza utrzymane w jego stylu to przede wszystkim zamiłowanie do szarości oraz czerni, kolorów niezwykle eleganckich i ponadczasowych. Chcąc dobrać oświetlenie do takiej przestrzeni należy kierować się przede wszystkim dizajnem. Ma być wyjątkowy, niepowtarzalny i imponujący, jak lampa podłogowa widoczna powyżej. Większości z nas przywodzi na myśl klasyczne lampki biurkowe, jednak w tym tkwi cały fenomen takich dodatków. Wydają nam się bardzo tradycyjne, lecz ich rozmiar, kolor oraz kształt są nieprzeciętne!