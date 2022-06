Rady jak uniknąć wykonawców z piekła rodem!

Budowa domu czy remont to zazwyczaj trudny i stresujący okres dla inwestora. Wiąże się ze sporymi wydatkami i dużą ilością pracy. Zatrudnienie specjalistów też wcale nie jest takie łatwe jakby się to mogło wydawać. Często słyszy się negatywne opinie dotyczące ich pracy, zarzucające brak dokładności, fuszerki, pijaństwo, kradzieże, czy lekceważenie klienta. Jednak dobór odpowiedniej firmy remontowej, jak i wykończeniowej jest niezwykle istotny, ponieważ wynajem profesjonalistów pozwoli uniknąć poprawek. Jak wiadomo, nie tylko są one bardzo kosztowne, ale wiążą się przede wszystkim z opóźnieniami i dodatkowymi nerwami, których nikt nie potrzebuje. Nie zawsze ogłoszenia w internecie są wiarygodne a opinie rzekomych klientów również mogą być mocno naciągane. Zanim zdecydujecie się na wybór konkretnego wykonawcy sprawdźcie rynek i zróbcie dokładne rozeznanie. Podpowiemy Wam co robić by uniknąć koszmarnych wykonawców z piekła rodem!