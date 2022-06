Jak zorganizować przestrzeń w garażu?

Podstawą funkcjonalnego garażu jest porządek! Nigdy nie stworzymy doskonale zorganizowanej przestrzeni, jeśli nie będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad dotyczących porządku i ładu. Dotyczy to nie tylko powierzchni garażu, ale także naszej prywatnej przestrzeni. Funkcjonowanie w czystym i schludnym mieszkaniu wydaje się o wiele bardziej przyjemniejsze, aniżeli w przestrzeni brudnej i niezorganizowanej. Jeśli zatem dorośliście do zmian proponujemy Wam uporządkować wszystkie bibeloty, stare niepotrzebne powyrzucać, natomiast te, które jeszcze w przyszłości będą mogły nam się do czegoś przydać, powkładać do pudeł i oznaczyć odpowiednią etykietą, np. klocki dzieci, narzędzia męża czy ozdoby bożonarodzeniowe. W ten sposób z łatwością znajdziemy to czego szukamy, a w naszym garażu zapanuje porządek i ład. Na pewno po krótkim czasie przekonacie się do tego, że funkcjonowanie w takiej przestrzeni jest o wiele łatwiejsze!