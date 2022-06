Stylowe 68m2 na krakowskim Kazimierzu!

Z sypialni przechodzimy bezpośrednio do łazienki. Jest to pomieszczenie przestronne, czego zdjęcie to w pełni nie pokazuje. Poza obszarem prysznicowym, przechodnim, znajduje się tu także miejsce na wannę. To właśnie z jego perspektywy wykonano te fotografię. Tak urządzona łazienka gwarantuje wielką wygodę użytkowania i jest prawdziwym luksusem, zwłaszcza w mieszkaniu o relatywnie niewielkim metrażu. Kolorystyka wnętrza nawiązuje bezpośrednio do tej, którą podziwialiśmy w sypialni, dzięki czemu całość projektu nabiera spójności i harmonii.

