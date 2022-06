Domy amerykańskie – najlepsze projekty!

Klasyczny dom amerykański jest bialy, jednopietrowy z spadzistym dachem. Wykonane są one zwykle z drewna, są lekkie i wygodne. Projekt dużego rodzinnego domu idealnie obrazuje ten styl. Drewniana biała boazeria idealnie sie komponuje z szarym dachem. Architekci nie zapomnieli o klasycznej werandzie idealnej na odpoczynek w ciepłe dni. W amerykański domu nie może oczywiście zabraknąć garażu. Mimo, wygodnego położenia przy frontowym wejściu nie psują one bryly domu a dzięki dostosowaniu bramy garażowej kolorystyką do fasady domu tworzą one spójną całość. Ponadto nad garażami zostały wygospodarowane dodatkowe pokoje, a powiększony wykusz okienny stworzył duży i funkcjonalny pokój.