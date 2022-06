Elegancki dom w bieli i czerni!

Nasi specjaliści zdecydowali się wprowadzić do tego projektu wiele nowoczesnych przeszkleń. Dzięki nim całe wnętrze jest odpowiednio oświetlone. To niezwykle ważne, by ciepłe promienie słoneczne mogły bez problemów dostać się do naszych czterech ścian. One wpływają na to, że przestrzeń naszego domu emanuje ogromną świeżością. Do widocznej na zdjęciu przestrzeni, naturalne światło może wpadać dzięki rozbudowanym drzwiom balkonowym oraz oknom umieszczonym w suficie.