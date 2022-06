Nowoczesny dom otoczony tradycją!

Nie wiemy jak na Was, ale na nas wciąż robi wrażenie egzotyczna roślinność! Nieokiełznane kaktusy w ogrodzie u sąsiada podkreślają prostotę interesującej nas bryły. Z tej perspektywy widzimy dobrze poziome okna o wysuniętych ramach. Panoramiczny kształt zapewnia doskonałe widoki na okolicę, co w tym przypadku jest nie do przecenienia. Nietypowe ramy z kolei ograniczają bezpośredni dopływ naturalnego światła do wnętrza – w słonecznej Portugalii jest to sprawa, którą trzeba brać pod uwagę!