Nowoczesne wnętrza ukryte w domu z kamienia!

Na poddaszu domu projektanci usunęli wszystkie ściany działowe, dzięki czemu uzyskali ogromną, otwartą przestrzeń. Projektanci pozostawili ją do zaaranżowania domownikom, wedle ich uznania, myślimy jednak, że jest to idealne miejsce na salon – pełen rodzinnego ciepła, książek przekazywanych z pokolenia na pokolenie i aromatycznie pachnącej herbaty i kawy. Tym, co wyróżnia to pomieszczenie spośród wszystkich innych, jest zdecydowanie nieszablonowy sufit! Inspiracją do jego zbudowania był kształt kopuły, w tym przypadku jednak mocno zgeometryzowany. Sufit pokryto boazerią, która dodaje przytulności całej przestrzeni.