Dom z wiosennym akcentem!

Za regałem przylegającym do ściany projektanci ukryli drzwi do łazienki. To fantastyczny zabieg by zachować harmonię i spójność we wnętrzu. Zaraz obok znajdują się schody na antresolę, zwróćcie jednak uwagę jak są one skonstruowane! Projektanci zdecydowali się na zupełnie odmienną formę, dzięki czemu te drewniane schody w ciepłej tonacji wyglądają jak nowoczesny regał – co z resztą po części jest prawdą, gdyż w ich stopniach stworzono półki na książki! Stopnie rozświetlają małe, punktowe reflektory, dzięki czemu schody nabierają wielowymiarowego charakteru.